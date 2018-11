Der Minister persönlich verleiht Klaus Bätcke Verdienstkreuz

In Begleitung seiner Familie und im Beisein von Weggefährten bekam der ehemalige Vorsitzende des Wolfenbütteler Lebenshilfe-Vereins im Gästehaus der Niedersächsischen Landesregierung in Hannover die Auszeichnung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne überreicht. Die Ehrung durch den Minister im Gästehaus ist eine ganz besondere Geste, die im Jahr nur zwölf Personen zuteil wird, heißt es in der Pressemitteilung.

Bätcke war neben seinem Ehrenamt bei der Lebenshilfe viele Jahre Rektor der Peter-Räuber-Schule und Behindertenbeauftragter der Stadt Wolfenbüttel. Der heute 74-Jährige habe sich immer für die Belange von Menschen mit Behinderung eingesetzt und das schon zu einer Zeit, als dieser Personenkreis noch ausgegrenzt worden sei und es kaum adäquate Angebote gegeben habe. Neben seiner Dozenten-Tätigkeit an der Fachhochschule in Braunschweig habe Bätcke unter anderem einen Arbeitskreis zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung an Schulen für geistig behinderte Menschen in Niedersachsen initiiert und sei maßgeblich an der Erarbeitung von Rahmenrichtlinien für diese Schulform beteiligt gewesen. Der Minister habe Bätckes Fachkenntnis, das Engagement und die Menschlichkeit gewürdigt. „Davon haben viele Menschen profitiert. Hier steht ein Vorbild“, wird er zitiert. Bätcke bedankte sich ganz besonders bei seiner Familie für die Unterstützung seiner Arbeit.