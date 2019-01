Hordorfer Wehr hat wieder 300 Mitglieder

Das machte Ortsbrandmeister Horst Kirsch während der Jahresversammlung deutlich. Schwerpunkt sei der Abschluss der Baumaßnahmen für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses und die Übergabe an die Feuerwehr gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. Nunmehr seien die Anforderungen der Feuerwehrunfallkasse erfüllt und die Feuerwehr freue sich über ihr „überarbeitetes“ Gerätehaus.

Insgesamt hatte die Feuerwehr Hordorf zum Jahresende 42 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 14 in der Jugendfeuerwehr, 22 in der Alters- und Ehrenabteilung und 224 fördernde Mitglieder. Damit sei nach langer Zeit wieder die Marke von 300 Mitgliedern überschritten worden. Mehrere Lehrgänge seien erfolgreich absolviert worden. Zudem hätten Brandschützer den Motorkettensägenschein, die Führungskräfte hätten sich auf diversen Fortbildungsveranstaltungen weitergebildet. Besonders stolz sei Ortsbrandmeister Kirsch auf die Arbeit des Jugendfeuerwehrwartes Manuel Kaatz und des Betreuerteams: Die Beteiligung an den Diensten sei gut und mit der Qualifikation für den Bezirkswettbewerb seien hervorragende Wettkampfergebnisse erzielt worden.

Kirsch verabschiedete Carsten Schwuchow aus seiner Funktion als Gruppenführer der 1. Gruppe. Wolfgang Peiß wurde zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Hordorf ernannt, Lukas Kirsch und Max Petrasch zu Feuerwehrmännern, Timo Treppel und Nicolas Winkelhahn zu Oberfeuerwehrmännern.

Bürgermeister Detlef Kaatz beförderte Björn Krok zum Löschmeister und Gerrit Hansmann zum Oberlöschmeister.