Rotarier helfen Kindern durch Aktion in Lucklum

Tausende Brötchen mit Wildleberkäse und Jägermeister-Cocktails seien in Lucklum verkauft worden. So seien

2000 Euro für das Kids-Camp 2019 zusammengekommen. Seit 2014 veranstalte der Rotaract-Distrikt 1800 dies in den Sommerferien, heißt es in der Pressemitteilung.

Zur Rotarischen Familie gehöre der Inner-Wheel-Club Braunschweig. Der sei Teil einer weltweit organisierten Frauenvereinigung, deren Mitglieder Angehörige von Rotariern oder Inner-Wheelerinnen seien. Ebenso gehöre Interact dazu, ein Jugendprogramm, das 1962 von Rotary International ins Leben gerufen worden sei. Unter dem Motto Lernen-Helfen-Feiern biete es Jugendlichen von 12 bis 18 Jahren die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren, neue Freundschaften zu knüpfen und einzigartige Erfahrungen zu sammeln. Besonders engagiert gewesen sei der Rotaract-Club Braunschweig-Wolfsburg. Hier treffen sich 18- bis 32-Jährige, heißt es weiter. Mehr als 4000 aktive Mitglieder in mehr als 184 Clubs deutschlandweit setzten sich zusammen für andere ein und trügen durch Freundschaft, Fairness und Toleranz zur internationalen Verständigung bei.

Der Gewinn aus der Aktion auf dem Rittergut Lucklum sei großzügig aufgerundet und dem Rotaract-Club Braunschweig-Wolfsburg für das Camp übergeben worden.