Sommerfest der Evangelischen Stiftung Neuerkerode

Bunt, schrill, freundlich, familiär, musikalisch und lebhaft ging es am Sonntag auf dem Gelände der evangelischen Stiftung Neuerkerode zu. Die Bewohner der Einrichtung, die als das größte Inklusions-Dorf Niedersachsens gilt, hatten unter dem Titel „Sommerfest“ zur wohl größten Gartenparty eingeladen, die an diesem Tag in der Region stattfand. Mehrere tausend Besucher tummelten sich auf den Straßen, Wegen, Plätzen und Wiesen Neuerkerodes.

Foto: Jörg Kleinert