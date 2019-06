Schladen. Der Ortsverband der Sozialdemokraten in Schladen ist nach einer Mitgliederbefragung gewachsen.

Sozialdemokraten gewinnen drei neue Mitglieder in Schladen

Die Schladener Sozialdemokraten haben im vergangenen Jahr drei neue Mitglieder gewonnen. Vorsitzender Michael Hausmann machte während der Jahressitzung deutlich, dass sie „aufgrund der Mitgliederbefragung den Weg zu den Sozialdemokraten gefunden“ hätten. Er ehrte für 45-jährige Mitgliedschaft Wolfgang Dasecke, Harald Schacht und Heinrich Specht. Es gratulierte Unterbezirksvorsitzender und Landtagsabgeordneter Marcus Bosse.

Michael Hausmann, Ortsbürgermeister Heinz-Jürgen Wiechens und die Ratsmitglieder gaben mit ihren Berichten Einblicke in die Arbeit der Fraktionen auf Kreis-, Gemeinde- und Ortsratsebene. Besorgt zeigten sich die Mitglieder angesichts der aktuellen Haushaltsentwicklung im Bereich der Gemeinde Schladen-Werla, heißt es in der Mitteilung. Der Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Wolfenbüttel werde dennoch eingehalten, weil die den Haushalt belastenden Faktoren nicht in die Verantwortung der Kommune fielen.

Erfreut sei der Ortsverband über den Spatenstich zum Bau des Hochwasserschutzwalls. Nun müsse nur noch die bauliche Entwicklung in Schladen nachziehen, so Ortsbürgermeister Heinz-Jürgen Wiechens. Bei den Vorstandswahlen wurden Michael Hausmann und Bodo Kramer in ihren bisherigen Ämtern als Vorsitzender und Kassenwart bestätigt. Günter Baudach, Peter Schulz, Heinrich Specht und Andreas Stieler bleiben Beisitzer.