Sechs Bands spielen bei Rock-im-Hof-Festival in Cramme

The Esprits spielen in Cramme.

Das 6. Crammer Rock-im-Hof-Festival findet am Samstag, 29. Juni, statt. Mit dabei sind laut Veranstalter die Gruppen The Esprits, Stepfather Fred, Mick Baff, Bucketlist, Minuspol und Wilderlife. Die Veranstalter sprechen in ihrer Pressemitteilung von einer „erstklassigen Auswahl an hochkarätigen und vielversprechenden Bands für das Line-Up des Open-Airs.

Mit The Esprits als Headliner sei „die wohl aufstrebendste Band der Region“ engagiert worden. Derzeit befinde sich die Band mit Revolverheld auf Open-Air-Tour durch Deutschland und Österreich.

Stepfather Fred, gerade zurück von ihrer Russland Tour, sollen die Bühne zum Beben bringen, kündigt der Veranstalter an. Mick Baff aus Stuttgart biete „Rap auf ‘ne ganz neue Art inszeniert – wahnsinnig wie schwarze Magie“.

Minuspol sei jung, wild und könne jede Bühne rocken: „Wer Kraftklub mag, wird Minuspol lieben.“ Die Band sei die Entdeckung aus Osterode.

Mit dabei wird auch Bucketlist aus Braunschweig sein. Die Band habe 2018 den Wolfenbattle gewonnen. Sie spiele „kraftvoll, hart und doch melodisch“. In einer Mischung aus hartem Rock, energiereichem Metal und stimmungsvollen Powerballaden erschaffe die Band einen musikalischen Spannungsbogen, der so abwechslungsreich sei wie das Leben selbst.

Wilderlife hingegen komme aus dem Emsland. Unverkennbarer Mittelpunkt der Truppe sei die tiefe, warm-kratzige Stimme des Sängers Tim, die ab der ersten Sekunde ein unverkennbares Merkmal in den Ring werfe. Pop oder Rock? Alles sei mit dabei, genau wie eine ordentliche Prise Rock’n’Roll und ein Tick Südstaaten-Landjugend-Attitüde.

Das Crammer Festival zeichne sich besonders durch die wohl bunteste Mischung verschiedenster Musikstile aus und verspreche einen wilden Mix aus Hip-Hop, Rock, Punk, Metal und Pop. Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren mit stetig wachsenden Zuschauerzahlen finde nun die sechste Auflage der Veranstaltung statt. Spielen werden die sechs Bands in der Hofkulisse in Cramme, Burgende 3.