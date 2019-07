Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße in Sickte. Die Polizei geht davon aus, dass der Rempler beim Ein- oder Ausparken passiert ist. Der Unfallverursacher habe sich nicht weiter um den von ihm angerichteten Schaden gekümmert und sei weggefahren. An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von zirka 2000 Euro an der rechten Fahrzeugseite. Hinweise:

(05331) 9330.