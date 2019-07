In der langgezogenen Kurve der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfenbüttel stießen am Samstagmorgen diese beiden Autos zusammen.

Wolfenbüttel. Auf der Friedrich-Ebert-Straße krachte es am Samstagmorgen in der langgezogenen Kurve. Die Bilanz des Unfalls: Zwei Verletzte, zwei zerstörte Autos.

Crash in der Kurve – zwei Verletzte in Wolfenbüttel

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstagmorgen in Wolfenbüttel zwei Menschen verletzt worden. Es krachte gegen 8.15 Uhr in der langgezogenen Kurve der Friedrich-Ebert-Straße. Die Fahrerin eines Kleinwagens, die in Richtung Grüner Platz unterwegs war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW.

Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus

Als der Notruf die Feuerwehr erreichte, hieß es zunächst, der Fahrer des zweiten Wagens sei eingeklemmt. Eine Annahme, die sich bei Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort nicht bestätigte: Es gelang ohne technische Hilfsmittel, den Verletzten aus seinem Auto zu befreien. Die Fahrerin des anderen Wagens verletzte sich ebenfalls bei dem Zusammenstoß. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Friedrich-Ebert-Straße vorübergehend gesperrt

Die Feuerwehr Wolfenbüttel nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und säuberte die Straße. Bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten blieb die Friedrich-Ebert-Straße vollständig gesperrt. Die Unfallwagen wurden abgeschleppt.