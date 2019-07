Zweiradhändler erkundet Kneipen-Geschichte

Wenn Andreas Marnowski die alten Bilder sieht, fangen seine Augen an zu leuchten. Der 65-Jährige blättert in einem Ordner mit Aufnahmen, die Häuser in Wolfenbüttel zeigen. Hin und wieder stoppt er, beginnt eine kleinen Anekdote zu erzählen, dann geht es weiter zur nächsten Site. Marnowski sammelt alte Ansichten von Wolfenbüttel. In Ordnern und Kisten hat er Fotos von Häusern und Straßenzügen aus dem vergangenen Jahrhundert, aufbewahrt....