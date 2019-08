Ampelschaltung sorgt für Ärger bei Radlern in Wolfenbüttel

Eine veränderte Ampelschaltung sorgt seit Wochen für Ärger an der „Jägermeisterkreuzung“ in Wolfenbüttel. Dort wird es für Fußgänger und Radler nur auf Knopfdruck grün. Die Steuerung parallel zu den Signale für Autos ist außer Kraft. Ohne Knopfdruck zeigt die Ampel immer Rot. Die Baustelle an der nahen Kreuzung Leipziger Straße/Ahlumer Straße sei der Auslöser, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Deshalb habe man die...