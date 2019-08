Wieder ein Heimspiel für die Trompete in Wolfenbüttel

Wo sie auch auftritt, hat sie ein Heimspiel: die Trompete. Und wenn sie dann noch, begleitet von einer prachtvollen Orgel, in einem weitläufigen sakralen Raum ertönt, dann ist das Publikum da. So geschehen beim Konzert des Trompeters Joachim Karl Schäfer mit der Organistin Alina Kushniarova in der...