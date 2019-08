Polizei Wolfenbüttel hält betrunkenen Radfahrer zwei mal an

Offensichtlich unbelehrbar war am Sonntagmorgen ein 26-jähriger Radfahrer, der mit seinem Fahrrad in Wolfenbüttel unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, war der Radfahrer bereits gegen 1 Uhr in der Straße Am Herzogtore kontrolliert worden. Hier ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,70 Promille. Ein Strafverfahren war eingeleitet worden, das Fahrrad musste er stehen lassen.

Gegen 4.40 Uhr wurde er erneut auf dem Rad fahrend, diesmal in der Sudetenstraße, angetroffen. Der Alkoholtest ergab nun einen Wert von 1,66 Promille. Eine erneute Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines weiteren Strafverfahrens waren die Folgen.