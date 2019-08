Autofahrer begeht Unfallflucht in Wolfenbüttel.

Ein bislang unbekannter Fahrer hat mit seinem Auto in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen ordnungsgemäß in der Straße Harztorwall geparkten schwarzen Volvo gerammt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher laut Polizeiangaben unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den an der linken hinteren Fahrzeugecke des Volvo entstandenen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern.

Am Unfallort fand die Polizei grüne Karosserieteile eines Daimler Benz. Die Beamten vermuten, dass ein solcher Wagen in den Verkehrsunfall verwickelt war. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer (05331) 9330 entgegen.