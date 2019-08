Bühne für das stars@ndr2-Festival steht bis Mittwochabend

Aus dem Autoradio tönt in jeder Stunde zweimal der Veranstaltungshinweis auf das Festival „stars@ndr2“, das am Samstag von 15 bis 23 Uhr auf dem Gelände am Exer in Wolfenbüttel steigt. Sebastian Kirchner bekommt davon an diesem Morgen nichts mit. Der Veranstaltungsmanager der Stadt Wolfenbüttel...