Mark Forster ist der Headliner am Sonnabend am Exer. Der erfolgreiche deutsche Solo-Künstler soll 21.30 Uhr auftreten.

Wolfenbüttel. 35.000 Besucher werden am Sonnabend beim Open-Air-Event in Wolfenbüttel erwartet. Einlass ist ab 15 Uhr. Wir geben Tipps für ein entspanntes Festival.

stars@ndr2: Das sollten Sie für das Festival am Exer wissen

Ein Fest für die ganze Familie soll das Open-Air-Event stars@ndr2 auf dem Wolfenbütteler Ostfalia-Campus am Sonnabend werden. Ab 15 Uhr ist Einlass. Bis zu 35.000 Musikbegeisterte werden dann am Exer erwartet. Für eine Stadt mit 52.000 Einwohnern ein Mega-Event. Doch Stadt, Polizei und ÖPNV haben mittlerweile Routine. Bereits zum vierten Mal macht die Eventreihe in Wolfenbüttel Halt. Damit für die Besucher alles reibungslos abläuft, haben wir im Folgenden Wissenswertes zusammengestellt:

Achtung: Straßen gesperrt

Am Veranstaltungstag wird ab 7 Uhr das Exer-Gelände und die Straße Drohnenberg gesperrt. Auch die Salzdahlumer Straße – zwischen Mascheroder Straße und Drohnenberg – und die Elbinger Straße – vom Marienburgweg bis zur Salzdahlumer Straße – werden am 10. August laut Stadtverwaltung ab Mittag voll gesperrt. Anlieger dürfen nur mit Ausnahmegenehmigung passieren. Der Linienverkehr ist von dieser Sperrung nicht betroffen. Ab 12.30 Uhr wird die Kreisstraße 4 ab der Landesstraße L630 in Fahrtrichtung Atzum bis zum Ortsteil zur Einbahnstraße erklärt. Diese Einbahnstraßenregelung bleibt voraussichtlich bis Sonntag um 18 Uhr bestehen.

Parkplätze kosten fünf Euro

Das Parken ist am gesamten Festival-Tag an der Salzdahlumer Straße verboten. Am Exer wurden auf insgesamt sieben Parkplätzen kostenpflichtige Stellflächen für mehr als 16.000 Fahrzeuge eingerichtet. Die Parkgebühr beträgt fünf Euro. Im gesamten Stadtgebiet stehen Schilder mit Hinweisen zu den Parkplätzen. Vor Ort werden die Fahrzeuge von Ordnern eingewiesen. Auf den Parkplätzen und auf dem Weg zum Veranstaltungsgelände ist Rauchen verboten.

Anreise zu Fuß, mit Rad oder Bus empfohlen

Generell empfiehlt die Verwaltung den Festival-Besuchern aber zu Fuß, mit dem Rad oder dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen. In unmittelbarer Nähe zum westlichen Haupteingang werden beleuchtete Flächen geschaffen, auf denen rund 2500 Fahrräder abgestellt werden können. Die Zufahrt ist über die Salzdahlumer Straße zur südlichen Zu- und Ausfahrt des Exer-Geländes.

Anlässlich des Open-Air-Events bietet die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) zusätzliche Busfahrten zum oder vom Festgelände an. Besucher erreichen die Veranstaltung mit den KVG-Linien 791, 795 und 798. In den Abendstunden verkehren zusätzlich Einsatzwagen vom Veranstaltungsgelände in Wolfenbüttels Stadtteile. Alle Informationen rund um das KVG-Angebot während der Veranstaltung stars@ndr2 sind auf der KVG-Internetseite unter www.kvg-braunschweig.de auch als Download verfügbar.

Alkohol dürfen Besucher nicht mitbringen

Auf das Festival-Gelände dürfen Besucher eigene alkoholfreie Getränke in Plastikflaschen oder Tetra Pak mitnehmen. Veranstaltungsmanager Sebastian Kirchner weist darauf hin, dass diese ausschließlich für den Eigenbedarf gedacht sind. „Vier Kisten Wasser pro Person sind nicht erlaubt“, sagt Kirchner. Glasflaschen und Dosen sowie Alkohol dürfen nicht mitgeführt werden.

Neben pyrotechnischen Gegenständen aller Art sind auch Laserpointer auf dem Gelände verboten. Das Mitführen von Waffen, waffengleichen Gegenständen oder Gegenständen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko ist ebenso untersagt. Gassprühdosen, ätzende, brennbare, färbende Substanzen oder Gefäße mit Substanzen, die die Gesundheit beeinträchtigen oder leicht entzündbar sind, dürfen auch nicht mitgeführt

Die irische Rock-Band „Walking on Cars“ ist auch am Exer mit von der Partie. Foto: Winfried Rothermel / picture alliance / dpa

werden. Bei Nichtbeachtung erfolgt der Verweis vom Gelände. Laut Stadt ist der Ordnungsdienst berechtigt, jederzeit Besucher auf das Mitführen von verbotenen Gegenständen hin zu untersuchen. Fotografieren für den privaten Gebrauch ist mit Smartphones grundsätzlich gestattet.

Veranstaltungsmanager Kirchner hat noch einen Tipp parat: „Beschränken Sie sich auf wesentliche Gegenstände wie Handy, Schlüssel, Portemonnaie etc. und verzichten Sie auf große Taschen, Handtaschen und Rucksäcke. Dies erleichtert den Ordnungskräften ihre Arbeit und beschleunigt das Einlassverfahren.“

Das geplante Bühnenprogramm bei stars@ndr2 im Überblick:

15.00 Uhr: Einlass

16.00 Uhr Uhr: Alle Farben

17.10 Uhr: ELI

18.30 Uhr: The Strumbellas

20.00 Uhr: Walking On Cars

21.30 Uhr: Mark Forster

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Der Eintritt ist frei.