Schlossplatz-Eröffnung: Hunderte Wolfenbütteler feiern mit

Der umgestaltete Wolfenbütteler Schlossplatz wird am Sonnabend und Sonntag mit einem Weinfest gefeiert.

Wolfenbüttel. Bürgermeister Thomas Pink hat am Sonnabend den Wolfenbütteler Schlossplatz eröffnet. Die Neugestaltung hat 8,8 Millionen Euro gekostet.

Ein großer Tag für Wolfenbüttel: Die Lessingstadt hat ihren Schlossplatz wieder. Nach einem großangelegten Bürgerbeteiligungsprozess, jahrelangen Planungen und umfangreichen Baumaßnahmen hat Bürgermeister Thomas Pink am Sonnabend den sanierten Schlossplatz feierlich eröffnet. Der Verwaltungschef war überwältigt von dem zahlreichen Erscheinen der Wolfenbütteler. Hunderte waren gekommen, um der offiziellen Eröffnung beizuwohnen – und anschließend bei Wein, Flammkuchen und Bratwurst zu feiern.

„Heute ist ein ganz wichtiger Tag für die Stadt Wolfenbüttel aus stadtplanerischer und aus entwicklerischer Sicht“, betonte Pink. Der Bürgermeister selbst sei begeistert von dem Platz: „Ich finde ihn großartig. Er passt auch zu dem gesamten Ensemble.“

Wolfenbütteler an der Umgestaltung beteiligt

Pink unterstrich, dass die Neugestaltung das Ergebnis eines Bürgerbeteiligungsprozesses gewesen sei – und nicht die Idee einiger weniger Personen im Rathaus, wie es zum Teil in den sozialen Netzwerken zu lesen sei.

Schon vor 20 Jahren sei die räumliche Aufteilung des Quartiers kritisiert worden. Auch die Straßenführung quer über den Platz und die Beschaffenheit des Bodens wurde gerügt. Nach dem Wegfall des benachbarten Parkhauses sei dann der Schlossplatz zum Parkplatz geworden. „Das wirkte zwar nicht sehr schön, linderte aber als Maßnahme auf Zeit, ein wenig den Parkdruck“, sagte der Bürgermeister.

Einweihung des Wolfenbütteler Schlossplatzes

Aufgrund der allgemeinen Diskussionen um die Entwicklung der Innenstadt hätten die Verantwortlichen der Stadt Wolfenbüttel im Jahre 2012, einen umfassenden und integrierten Bürgerbeteiligungsprozess zur Entwicklung der Wolfenbütteler Innenstadt ins Leben zu rufen.

Nach einem entsprechenden Ratsbeschluss gab es Bürgerforen mit 170 bis 300 Teilnehmern, bei denen die Zielrichtung diskutiert wurde. „Also ganz, ganz wichtig – die Neugestaltung des Schlossplatzes ist einem Bürgerbeteiligungsprozess zu verdanken, der über 18 Monate durchgeführt wurde und auch vielen Beteiligten gezeigt hat, man muss Kompromisse eingehen, man muss diskutieren und Demokratie ist manchmal auch sehr anstrengend“, unterstrich Pink.

Gesamtkosten von 8,8 Millionen Euro

Im Sommer 2015 wurde schließlich ein Realisierungswettbewerb ausgelobt. Ziel war es, den Schlossplatz und das Bibliotheksquartier stärker mit der Innenstadt zu verbinden. Weitere Ziele waren, die Straßenführung zu überprüfen, die Aufenthaltsqualität zu verbessern und die Voraussetzungen zu schaffen, den Schlossplatz als Veranstaltungsfläche für entsprechende qualitative Veranstaltungen vorzubereiten. „Mann Landschaftsarchitektur“ aus Fulda präsentierten den Siegerentwurf.

Regionale Anbieter, wie die Klosterbrennerei Wöltingerode, luden zur Verkostung. Foto: Maria Osburg

Die Gesamtkosten für die Neugestaltung betragen rund 8,8 Millionen Euro, 400.000 Euro seien auf die archäologischen Funde zurückzuführen, die nicht nur diesen sechsstelligen Betrag, sondern auch sechs Wochen Zeitverlust verursacht hätten, führte Pink aus. Das Land Niedersachsen steuerte 2,7 Millionen Euro bei.

Pink entgegnete Kritikern der Platzgestaltung: „Wenn wir im nächsten Jahr, alles haben sacken lassen, dann überlegen wir, ob wir noch ein paar Blumen und Bänke hinstellen.“ Auch soll dann geprüft werden, ob noch mehr Fahrradbügel benötigt werden. Jetzt stehen 93 Fahrradbügel für 186 Fahrräder bereit.

„Der Platz lebt außerdem nicht von Blumen und Bänken, sondern von den Veranstaltungen.“ Der Verwaltungschef forderte die Bürger auf, Ideen einzubringen, was auf dem Platz passieren könne. „Es ist ein Bürgerplatz, Sie müssen uns sagen, was hier stattfinden soll.“

Brunnenbauer vom Ergebnis überzeugt

Er hat den Brunnen auf dem Wolfenbütteler Schlossplatz gebaut: Paul Manner und seine Freundin Stefanie Wellner waren begeistert von der Atmosphäre bei der Eröffnung des Schlossplatzes. Foto: Maria Osburg

„Vielleicht der Weihnachtsmarkt“, überlegte Rainer Borath, ein Wolfenbütteler, der mit seiner Frau Doris und Freunden zum Winzerfest zur Eröffnung gekommen war. Insgesamt findet Borath den neuen Schlossplatz gelungen: „Er passt sehr gut hierher und wertet die ganze Stadt auf. Hier kommen die Touristen an, das ist ihr erster Eindruck von der Stadt.“ Die hellen Steine und die Straßenführung begeistern ihn und seine Frau. Ob der Platz zu leer sei, Blumen und Denkmäler fehlten, könne man jetzt noch nicht beurteilen. Und wenn dem so sei, ist sich Borath sicher: „Die Stadt lässt sich schon was einfallen.“

Auch Brunnenbauer Paul Manner kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: „Ich bin total begeistert von dem Platz und der ganzen Atmosphäre hier.“ Der Lübecker, der aus Wolfenbütteler stammt, und regelmäßig in seine Heimatstadt fährt, verantwortet den Brunnen auf dem neugestalteten Platz. „Er ist nicht aufdringlich und lenkt nicht ab, ist aber trotzdem ein Hingucker. Und für die Kleinen wird es im Sommer ein Magnet sein.“ Freundin Stefanie Wellner, die ebenfalls aus Wolfenbüttel stammt, begleite den Brunnenbauer bei der Eröffnung. „Eigentlich habe ich den Brunnen nur für sie gebaut“, sagte Manner augenzwinkernd.