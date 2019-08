Weil steht hinter Schöppenstedter Kandidat Michael Waßmann

Ministerpräsident Stephan Weil beantwortete beim politischen Grillabend des SPD-Ortsvereins Schöppenstedt eine breite Palette von Fragen. Im Garten der Gaststätte „Zum Sportheim“ hatten sich am Freitagabend rund 200 Personen versammelt, teilt die SPD mit.

Dem SPD-Bewerber um die Wahl des Samtgemeindebürgermeisters am 15. September, Michael Waßmann, wünschte Stephan Weil Erfolg mit seiner Kandidatur. „Michael bringt alles mit, was für dieses verantwortungsvolle Amt in der Samtgemeinde Elm-Asse nötig ist“, betonte Stephan Weil unter Beifall. „Der Kandidat Waßmann hat alles, was einen perfekten Samtgemeindebürgermeister ausmacht“, fügte der Ministerpräsident voller Überzeugung hinzu. Michael Waßmann betonte in seiner Ansprache, dass ihm besonders die Stärkung des Ehrenamtes und eine transparente und leistungsfähige Verwaltung sehr am Herzen lägen, so die SPD in einer Mitteilung. Das bedeute auch, dass die Anliegen der Bürger ernst genommen, also zügig erledigt oder aber die Bürger über Verzögerungen aufgeklärt werden müssten, so Waßmann. „Die Samtgemeinde muss auch auf familienfreundliche und vielfältige Angebote in der Kinderbetreuung, auf ein flächendeckendes Schulangebot und gute Infrastruktur setzen.“ In seiner weiteren Rede führte er seine Vorstellungen für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters aus: Erfahrungen sammelte er, in seiner beruflichen Tätigkeit in der Samtgemeinde Sickte sowie aus dem Bürgermeisteramt in Winnigstedt. „Ich habe eine hohe Motivation und große Lust auf dieses Amt“ betonte Michael Waßmann.