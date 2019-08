In Wolfenbüttel entsteht eine neue Selbsthilfegruppe

In Wolfenbüttel soll eine „Selbsthilfegruppe für krankmachende Beziehungen zu narzisstischen Personen“ gegründet werden. Frauen und Männer sollen sich in dieser Gruppe gemeinsam austauschen. Das kündigt Christine Freywald von der Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle für Selbsthilfe im Paritätischen Wolfenbüttel (Kiss) an. Alexandra (Name geändert, die Red.) hatte sich an Kiss gewendet und von der Betroffenheit vieler Menschen...