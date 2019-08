Unsere Sommer-Hits: Das hören die Wolfenbütteler auf Spotify

Der Sound des Sommers. Auf dem Balkon, im Freibad, am Steuer: Welche Lieder hörten die Wolfenbütteler in den vergangenen Wochen rauf und runter? Unsere Zeitung hat bei dem Streaming-Dienst Spotify nachgefragt, welche Titel in Wolfenbüttel am häufigsten liefen. Die Hitliste der vergangenen 90 Tage...