Viertes Studentenwohnheim wird in Wolfenbüttel gebaut

Das im November 2018 mit der Fertigstellung des dritten Gebäudes eigentlich vollendete Studentenwohnheim-Ensemble auf dem Ostfalia-Campus am Exer in Wolfenbüttel wird erweitert. Ab November beginnt auf dem Areal Am Exer 43 an der Südost-Flanke des Campus’ der Neubau eines vierten Studentenwohnheims...