2,44 Promille – Wolfenbütteler Polizei erwischt Radfahrer

Die Kontrolle fand auf der Marktstraße in Wolfenbüttel statt.

Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise, so die Polizei, kontrollierte eine Streife am Sonntag, 25. August, gegen 18.55 Uhr an der Marktstraße einen Radfahrer. Bei der Kontrolle des 57-jährigen Mannes stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest, der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin sei die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt worden. Zudem sei gegen den Radfahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.