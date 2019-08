Wolfenbüttel: Unbekannter stiehlt 28-Jähriger die Handtasche

Der Diebstahl ereignete sich am Wolfenbütteler Stadtmarkt.

Ein bislang nicht ermittelter Täter hat nach Polizeiangaben am Sonntag, 25. August, gegen 20.15 Uhr einer 28-Jährigen die Handtasche entwendet. Nach ersten Angaben befand sich die Frau im Außenbereich eines Restaurants am Stadtmarkt in der Wolfenbütteler Fußgängerzone, dort hatte sie ihre Handtasche mit dem Trageriemen über ihre Stuhllehne gehängt, heißt es im Polizeibericht.

Der Unbekannte habe sie und ihre Begleitung zunächst nach dem Weg zu verschiedenen Zielen in Wolfenbüttel befragt. Hierbei habe er sich sehr aufdringlich verhalten. Im Anschluss sei der Mann in Richtung Kornmarkt gegangen. Kurze Zeit später habe die Frau das Fehlen ihrer Handtasche, currygelb und rund, bemerkt.

In der Handtasche befanden sich neben diversen persönlichen Papieren auch eine rote Geldbörse mit Inhalt sowie ein Handy der Marke Apple, so die Polizei weiter.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters: zirka 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank, kurze dunkelblonde Haare, grüne Augen, offensichtliches Hämatom am rechten Daumennagel (blau angelaufen), bekleidet mit dunkler, knielanger Hose, graublauem T-Shirt und hellen Turnschuhen. Er hatte ein Huawei-Handy dabei. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.