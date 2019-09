Erste Demonstration von Fridays for Future in Wolfenbüttel

Erstmals hat die Ortsgruppe Wolfenbüttel der „Fridays for Future“-Bewegung (FFF) in Wolfenbüttel demonstriert. Mit einer Aktion zur Verkehrswende wollte sie auf den Klimawechsel aufmerksam machen. Los ging es mit einem Transparent, auf dem geschrieben stand „Es ist die Zukunft Eurer Kinder“ in der Lindener Straße. Von dort aus setzte sich der Demonstrationszug, begleitet von der Polizei, über die Marktstraße, Wallstraße, Breite und...