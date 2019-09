Am Denkmaltag gibt es in Wolfenbüttel auch Art-Déco zu sehen

Wenn Michael Flak die Johannis-Kapelle an der Frankfurter Straße betritt, schlägt sein Herz höher. Der 62-Jährige begeistert sich für die Art-Déco-Verzierungen an den Innenwänden des alten Gebäudes. Mit der Wolfenbütteler Stadtverwaltung ist er in Gesprächen, die Kapelle und den dazugehörigen entwidmeten Friedhof zu nutzen, um Kunst zu zeigen. Damit Wolfenbütteler Bürger einen Eindruck von dem Gebäude erhalten, will er es zum...