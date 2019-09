19-Jähriger aus Salzdahlum organisiert medizinische Seminare

Der Abiturient Maximilian Laue bietet medizinische Seminare an und hat dafür eine Firma gegründet. Wir treffen den 19-Jährigen in seinem Zuhause in Salzdahlum. Das medizinische Interesse des frisch gebackenen Abiturienten kommt nicht von ungefähr: Sein Vater ist als Physiotherapeut selbständig,...