650 Sänger präsentieren an fünf Tagen Musik in Wolfenbüttel

Musik in Kirchen, im Konzertsaal und sogar in der Fußgängerzone können sich die Wolfenbütteler freuen. Ab Mittwoch, 11. September ist der Eurotreff in der Stadt zu Gast, eines der ganz großen europäischen Festivals für Kinder- und Jugendchöre. Der Arbeitskreis für Musik in der Jugend, AMJ, der die Veranstaltung organisiert, erwartet rund 800 Gäste, etwa 650 Sänger werden dabei sein. 19 Chöre machen bei der 19. Auflage des Eurotreffs...