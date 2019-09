19 Chöre halten das Eurotreff-Team in Wolfenbüttel auf Trab

Im Eurotreff-Organisationsbüro ist die Spannung fast mit Händen greifbar. Um 20 Uhr beginnt das erste Konzert des großen Chorfestivals in der Lindenhalle. Und die meisten der rund 800 Sänger und Betreuer treffen erst im Laufe des Nachmittags in Wolfenbüttel ein und müssen dann bereut und umsorgt werden. Im Schloss, in den Räumen der Bundesakademie für kulturelle Bildung im ersten Stock, laufen die Fäden für die Organisation zusammen....