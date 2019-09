Auto und Kleinkraftrad kollidieren in Wolfenbüttel

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte eine 44-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in eine Parkbucht fahren, als die 16-Jährige mit ihrem Kleinkraftrad an dem PKW vorbeifahren wollte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die 16-Jährige stürzte, rutschte teilweise unter den PKW und verletzte sich dabei leicht, so die Polizei. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin wurde vor Ort ambulant behandelt. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

