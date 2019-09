Jugendliche fischen in Wolfenbüttel Müll aus der Oker

In vier Kanus starteten laut Mitteilung zehn Mitglieder der Skateinitiative (Bademeister) und zwei ehrenamtliche der Stadtjugendpflege vom Jugendfreizeitzentrum aus, um die Oker im Stadtgebiet bis nach Ohrum vom Müll zu befreien. Gefüllt worden seien acht 40-Liter-Müllsäcke mit Plastikmüll, Flaschen und so manchen Müll-Kuriositäten, heißt es weiter. Zu den Funden gehörten demnach auch zwei Autoreifen und ein Gartenstuhl, die vom Grund der Oker in die Kanus geholt und später entsorgt wurden.

Bei einem abschließenden Grillen seien sich alle einig gewesen, dass dies nicht der letzte Oker-Cleanup-Day gewesen sein soll. Mindestens eine jährliche Wiederholung werde angestrebt.

Allerdings soll die Zahl der Teilnehmer erhöht werden. So sei der diesjährige Termin beispielsweise für die Projektgruppe des Summertime-Festivals ungünstig gewesen, da sie bereits zeitgleich die Unterstützung des Rock-Am-Beckenrand-Festivals zugesagt habe.

Sinn der Aktion sei, sich über die verschiedenen Projektgruppen hinweg einen Tag lang näher kennen zu lernen und zugleich Umweltbewusstsein zu zeigen. Auch Stadtjugendpfleger Stephan Fabriczek habe die Idee gut gefunden und sich spontan an der Aktion beteiligt.