Autofahrer fährt in Wolfenbüttel Kind an und flüchtet

Ein Autofahrer hat nach Polizeiangaben am Montagmittag ein 10-jähriges Kind auf der Straße Kleine Breite in Wolfenbüttel angefahren und sei nach kurzem Halt anschließend davongefahren.

Zwei Kinder wollten die Straße überqueren

Nach ersten Ermittlungen wollten zwei Kinder die Straße Kleine Breite an dem dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Sie seien schon auf der Mitte der Fahrbahn gewesen, als ein Autofahrer ohne zu bremsen an ihnen in Richtung Neuer Weg vorbeigefahren sei. Hierbei sei der 10-Jährige vom Auto leicht erfasst und an einem Bein leicht verletzt worden.

Mann hält nur kurz an

Der mutmaßliche Unfallverursacher hätte kurz angehalten und habe kurz nachgefragt, was passiert sei. Dann sei er wieder in das Auto gestiegen und habe seine Fahrt fortgesetzt. Aufgrund des Kennzeichens konnte der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen: (05331) 9330.