Wolfenbütteler Wehr rückt für Übung zur Raabe-Schule aus

Zu einer Übung fand sich am Dienstagabend die erste Gruppe des dritten Zuges der Feuerwehr Wolfenbüttel zu einer Übung im Schulkomplex der Wilhelm-Raabe-Schule ein.

Der Hausmeister hatte dort Reparaturarbeiten an der Heizungsanlage durchgeführt. Hierbei kam es zu einer Verpuffung mit starker Rauchentwicklung. Leicht verletzt, schaffte es der Hausmeister noch einen Notruf abzusetzen und die Feuerwehr zu alarmieren. Es sollten sich noch weitere Personen im Keller befinden. Soweit das Szenario.

Die Leitstelle in Braunschweig alarmierte die Einsatzkräfte der Gruppe 3/1. Die hatte sich kurz zuvor zu ihrem regulären Übungsabend angemeldet. Der Löschzug, bestehend aus Tanklöschfahrzeug, Drehleiter und Hilfeleistungslöschfahrzeug machte sich sofort auf den Weg. Als erstes verschaffte sich der Gruppenführer Michael Pförtner einen Überblick der Situation. Im Keller des Verwaltungsgebäudes, in dem sich die Heizungsanlage befand, wurde ein Feuer vermutet. Ein Angriffstrupp wurde mit einem C-Rohr in das Gebäude geschickt. Es galt, eingeschlossen Menschen zu Retten und das Feuer zu bekämpfen. Parallel hierzu wurde von den anderen Kameraden eine Wasserversorgung aufgebaut. Außerdem wurde die Drehleiter in Position gebracht, da mittlerweile auch Rauch aus dem Dachbereich zu sehen war.

Nach kurzer Zeit konnten zwei Personen aus dem Keller gerettet werden. Das Feuer wurde ebenfalls gelöscht. Abschließend wurde das Gebäude gelüftet und damit vom Rauch befreit. Hierfür kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz. Die Gruppenführer Dirk Coym und Sascha Jahnke zogen ein positives Fazit nach dieser Übung. Alle Teilnehmer konnten bestehendes Wissen anwenden, aber auch Neues hinzulernen. Einen großen Dank richtet an die Verantwortlichen der Wilhelm-Raabe-Schule für die Nutzung des Gebäudes als Übungsobjekt.