Unbekannter zerkratzt parkendes Auto in Adersheim

In nur zehn Minuten zerkratzte am Montagmittag, zwischen 11.45 und 11.55 Uhr, laut Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter den Lack eines abgestellten Dacia. Es entstand ein Schaden auf der linken Fahrzeugseite und auf der Motorhaube in Höhe von zirka 4000 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Das Auto war auf einem Parkplatz in der Straße Hüttenblick in Adersheim zum Parken abgestellt. Hinweise an (05331) 9330.