Wolfenbüttel. In der Breiten Herzogstraße in Wolfenbüttel haben Unbekannte ein gesichertes Pedelec gestohlen. Der Wert des Rades wird mit 350 Euro angegeben.

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag ein vor einem Einkaufsmarkt in der Breiten Herzogstraße in Wolfenbüttel gesichert abgestelltes Pedelec. Der Wert des Rades „Derby Cycle“ wird mit zirka 350 Euro angegeben. Hinweise an (05331) 9330.