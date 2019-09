Bundesstraße 82 bei Schöppenstedt wird zwei Mal vollgesperrt

Auf der Bundesstraße 82 müssen sich Verkehrsteilnehmer in Schöppenstedt auf Behinderungen durch verschiedene Vollsperrungen einrichten. Grund seien Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke und der Fahrbahnmarkierungen. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch in Wolfenbüttel hin.

Erste Sperrung ab 30. September

Wie die Behörde weiter mitteilte, wird die Erneuerung in zwei Vollsperrungen erfolgen. Beginnend ab Montag, 30. September, bis einschließlich Dienstag, 8. Oktober, erfolgt die Erneuerung des Abschnitts zwischen der Einmündung L 625 (Neue Straße) und dem Ortsausgang Richtung Semmenstedt. Der Verkehr wird ab Schöppenstedt über die L 623 (Schliestedt / Barnstorf) und die K 17 (Uehrde) zur B 82 umgeleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.

Der Busbahnhof in Schöppenstedt ist zu dieser Zeit nur fußläufig erreichbar. Es wird eine provisorische Bushaltestelle auf dem Wendeplatz an der Südstraße eingerichtet.

Zweite Vollsperrung ab 9. Oktober

Im Anschluss erfolgt die zweite Vollsperrung, beginnend ab Mittwoch, 9. Oktober, bis einschließlich Samstag, 12. Oktober. Hierbei wird die Erneuerung des Knotenpunktes B82/L625 (Neue Straße) vorgenommen. Der Verkehr in Richtung Semmenstedt und Gegenrichtung wird weiterhin wie zuvor beschrieben geführt. In Richtung Braunschweig wird der Verkehr ab Schöppenstedt über die L 626 (Eitzum/Brunsleberfeld) weiter über die L652 (Langeleben) und die L290 (Sambleben) zur L 625 umgeleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.

Busse können sich verspäten

Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs werden darauf hingewiesen, dass es zu Verspätungen im Busverkehr kommen wird. In den vergangenen Wochen wurden in der Ortsdurchfahrt bereits die Gossen und Teile der Nebenanlagen erneuert. Zeitgleich führte die Purena GmbH Erneuerungsmaßnahmen am Wasserversorgungsnetz durch, teilt die Behörde mit.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 480.000 Euro. Hiervon trägt der Bund rund 355.000 Euro, den Rest die Stadt Schöppenstedt. Die Landesbehörde bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.