Wolfenbüttel: Studenten feiern ausgelassen auf der Campus Wies’n

So richtig krachen ließen es am Wochenende DJ Steven Meyerhoff und die Lessingstädter Musikanten in alt bewährter Manier. Stimmung pur war bei der zweiten Auflage der „Wolfenbütteler Campus Wies’n auf dem Exergelände im großen Festzelt garantiert. Mehr als 500 Besucher nahmen die Einladung an und...