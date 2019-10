Unbekannter schlägt auf Auto in Wolfenbüttel ein

Ein bislang unbekannter Mann soll am Dienstagmorgen gegen die Heckklappe eines ausparkenden Autos geschlagen und diese dadurch beschädigt haben. Demnach habe der 36-jährige Fahrer des PKW rückwärts aus einer Einfahrt in der Straße Am Kalkberg in Wolfenbüttel ausgeparkt.

Das Auto wollte gerade ausparken

Laut Polizeiangaben habe der Unbekannte hierbei gegen das Auto geschlagen, so dass an der Heckklappe eine Beule entstanden sei. Trotz der Aufforderung stehen zu bleiben habe der Unbekannte seinen Weg fortgesetzt. Zudem habe er dem Autofahrer zusätzlich noch mit Schlägen gedroht.

Die Polizei nimmt Hinweise entgegen

Beschreibung des unbekannten Mannes: 20 bis 25 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß, kräftige Statur. Der am PKW entstandene Sachschaden wird auf zirka 2000 Euro geschätzt. Hinweise: (05331) 9330.