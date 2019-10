Zwei Fahrer werden bei Unfall in Wolfenbüttel verletzt

Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei, fuhr am Montag, 7. Oktober, gegen 10.20 Uhr ein 40-Jähriger auf der Straße Grüner Platz mit seinem Fahrzeug auf ein vorausfahrendes, verkehrsbedingt vor einer Rotlicht zeigenden Ampel abbremsendes Auto eines 31-Jährigen auf. Durch den heftigen Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Es sei erheblicher Sachschaden entstanden, die Autos hätten abgeschleppt werden müssen.