Wolfenbüttel: Unfall sorgt für Stau im Berufsverkehr

Auf der Kreuzung Salzdahlumer Straße mit dem Neuen Weg hat es am Montagmorgen gekracht.

Wolfenbüttel. Auf der Kreuzung Neuer Weg mit der Salzdahlumer Straße hat es am Montagmorgen gekracht. Zwei Autos fuhren ineinander – ein Mann wurde verletzt.

Zu deutlichen Verzögerungen im Berufsverkehr hat am frühen Montagmorgen ein Unfall auf der Kreuzung Salzdahlumer Straße mit dem Neuen Weg in Wolfenbüttel geführt. Zwei Autos sind hier frontal ineinander gefahren – die Kreuzung musste zur Unfallaufnahme gesperrt werden.

Beim Linksabbiegen nicht aufgepasst

Wie die Polizei mitteilt, war ein Corsa aus dem Mittelweg kommend in Richtung Salzdahlumer Straße unterwegs. Ihm entgegen kam ein 40-Jähriger in einem Passat, der aus der Salzdahlumer Straße nach links in den Neuen Weg abbiegen wollte. Dabei kam es zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der 24-jährige Corsafahrer leicht verletzt wurde.

Unfall in Wolfenbüttel am 14. Oktober 2019 Foto: Jörg Koglin

24-Jähriger leicht verletzt

Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weil bei dem Unfall eine Motorölwanne aufgerissen wurde, rückte die Feuerwehr an, um das auslaufende Öl aufzufangen, damit es nicht in die Kanalisation gelangt.

Verzögerungen im Berufsverkehr

Weil der Neue Weg eine zentrale Straße aus Wolfenbüttel in Richtung Braunschweig ist, kam es durch den Unfall zu erheblichen Verzögerungen im Berufsverkehr.