Volkshochschule Wolfenbüttel bietet Finanzseminar online an

Ab November bietet die Volkshochschule im Bildungszentrum Landkreis Wolfenbüttel ein erweitertes Angebot an kaufmännischen Seminaren an. Es sind auch komplette Kurse im kaufmännischen Bereich als Online-Seminare (Webinare) buchbar.

Das Bildungszentrum habe sich an das bundesweite Kurs- und Zertifikatssystem „Xpert Business“ (XB) der Volkshochschulen angeschlossen. Die Kurse führten zu hochwertigen Fachkraft- und Buchhalter-Abschlüssen auf IHK-Niveau, heißt es vom Bildungszentrum Wolfenbüttel. Die Inhalte gehen von der Finanzbuchhaltung über Lohnbuchführung und Bilanzierung bis hin zu Steuerrecht und Personalwirtschaft.

Die Kurse könnten überall in Deutschland an vielen Volkshochschulen belegt werden – mit einheitlichen Qualitäts- und Prüfungsstandards. Ein besonderer Vorteil seien die kurzen überschaubaren Kursmodule. Viele Lernende möchten sich nicht langfristig an umfangreiche Lehrgänge mit 400 Stunden binden – aber dennoch hochwertige Abschlüsse erreichen, heißt es weiter.

Das Kurssystem „Xpert Business“ sei modular aufgebaut. Jeder Kursbaustein umfasse überschaubare 50 bis 60 Unterrichtsstunden und könne mit einer eigenen Zertifikatsprüfung abgeschlossen werden.

Einmal abgeschlossene Kursmodule können gleich für mehrere Abschlüsse eingebracht werden – ohne unnötige Wiederholungen.

Außerdem rechnen kooperierende Hochschulen XB-Abschlüsse als Studienleistung an – mit bis zu 42 Europäischen Credit-Points (ECTS). Der Vorteil eines Webinares ist, dass die Teilnahme zu Hause am eigenen PC stattfinden kann. So könnten sich auch Berufstätige nach der Arbeit weiterbilden. Der Ablauf ähnele dem eines herkömmlichen Kurses. Alle Webinare seien Live-Veranstaltungen, bei denen jederzeit Fragen an die Dozenten gestellt werden könnten.

Ein weiterer Vorteil sei, dass jedes Live-Webinar bereits am nächsten Tag als Aufzeichnung verfügbar sei und somit jederzeit zur Wiederholung oder Vertiefung der Lerninhalte angesehen werden könne. Die Webinar-Reihe beginnt am 5. November. Weitere Informationen und zur Anmeldung gibt es unter www.bildungszentrum-wolfenbuettel.de oder telefonisch unter (05331) 84144.