Ex-Blumen-Marcus soll zwei Stockwerke höher werden

Blick in die Löwenstraße. Hier wird der Höhenunterschied zwischen dem neuen Löwentor (links) und dem bestehenden Pavillon gegenüber besonders deutlich.

Wolfenbüttel. Ex-Blumen-Marcus in Wolfenbüttel soll zwei Stockwerke oben drauf bekommen. Der Bauausschuss diskutiert.

Der eingeschossige Pavillon von ehemals Blumen Marcus soll um zwei Etagen aufgestockt werden. Diesem Wunsch hat der Eigentümer des Grundstücks Löwenstraße 6, die Firma Carl Schumacher Beteiligungen und Immobilien KG, gegenüber der Stadtverwaltung geäußert. Nun berät der Bauausschuss des Rates der Stadt über das Thema.

Um die zwei Stockwerke auf den Pavillon aufbauen zu können, muss der Bebauungsplan für diesen Teil der Löwenstraße in einem beschleunigten Verfahren geändert werden. Dass das Gebäude aufgestockt werden soll, hat mehrere Gründe. Einerseits geht es um die wirtschaftliche Nachnutzung. Nachdem Blumen Marcus das Haus verlassen hatte, war es in der Vergangenheit mehrfach unterschiedlich genutzt worden. Unter anderem hatte die CDU es vor der jüngsten Kommunalwahl als Politikcafé genutzt.

Nun soll das Erdgeschoss weiterhin gewerblich genutzt werden. Vorstellbar sei, dass dort eine Gastronomie betrieben werden könnte. So geht es aus der Vorlage der Stadtverwaltung hervor, die die Grundlage für die Diskussion im Bauausschuss bildet. In den beiden oberen Geschossen könnten drei Wohnungen entstehen.

Sinn der Aufstockung sei aber auch, den Straßenraum an dieser Stelle neu zu fassen. Das gegenüberliegende Löwentor rücke mit seiner Fassade nämlich weiter in den Straßenraum und sei zudem höher als das ehemalige Gebäude, in dem erst Karstadt, später Hertie untergebracht waren. Aufgrund der fortgeschrittenen Bauarbeiten können sich Passanten schon jetzt einen guten Eindruck von der Größe des Neubaus machen.

Wörtlich heißt es: „Um hier städtebaulich den Straßenraum fassen zu können, soll mit der Aufstockung nicht nur ein Pendant zum Löwentor geschaffen, sondern der Baukörper soll ebenfalls zwischen den Gebäudehöhen des Meißnerhauses, Schlossplatz 2, und dem Gebäude Krambuden 10 vermittelt werden.

Mit der Änderung des Bebauungsplans soll also entlang der nördlichen Straßenseite der Löwenstraße planungsrechtlich eine zweigeschossige Bauweise ermöglicht werden. Die Pflicht einer Umweltverträglichkeitsprüfung bestehe laut Stadtverwaltung nicht. Sofern der Bauausschuss und der ratsöffentlich tagende Verwaltungsausschuss dem Bauvorhaben zustimmen sollten, würden in einem weiteren Schritt die Bürger, die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt werden. Schon Anfang 2020 soll der dann erarbeitete Hochbauentwurf dem Gestaltungsbeirat vorgestellt werden.

Mandatsträger von CDU, SPD und Grünen äußerten sich im Vorfeld der Diskussion verhalten optimistisch zu den Plänen.

Die Sitzung des Bauausschusses findet am Dienstag, 22. Oktober, 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses statt.