Polizei „blitzt“ wieder auf der Halberstädter in Wolfenbüttel

Die Polizei Wolfenbüttel hat ihre Geschwindigkeitskontrollen auf der Halberstädter Straße in Wolfenbüttel fortgesetzt. Am Dienstag, 15. Oktober, kontrollierte die Polizei zwischen 11.30 und 16 Uhr zur Erhöhung der Verkehrssicherheit das Tempo in Fahrtrichtung stadteinwärts, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Insgesamt passierten demnach 964 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Hiervon waren 94 Fahrzeuge schneller als die erlaubten 50 Kilometer je Stunde unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug laut Oppermann 89. Die betroffenen Fahrer hätten nun ein Verwarngeld oder eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige zu erwarten. Weitere Kontrollen sollen folgen.

