Diebe stehlen in Wolfenbüttel Damenfahrrad

Ein rot-graues Damenfahrrad im Wert von etwa 150 Euro haben unbekannte Täter am Mittwoch, 16. Oktober, in der Zeit von 13 bis 23.10 Uhr in Wolfenbüttel entwendet. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer in der Dr.-Kirchheimer-Straße angeschlossen abgestellt worden. Hinweise an die Polizei: (05331) 933-0. red

