Spende für Förderverein der Grundschule und Kita Fümmelse

Das Team der Kinderkleiderbörse Fümmelse hat den Scheck an Axel Dörner übergeben.

Fümmelse. Der Kinderkleiderbörse Fümmelse hat für die Grundschule und Kita gesammelt und gibt die nächste Börse am kommenden Samstag bekannt.

Das Team der Kinderkleiderbörse Fümmelse hat eine Geldspende an den Vorsitzenden des Fördervereins der Kita und Grundschule Fümmelse, Axel Dörner, übergeben. Dem Team der Kinderkleiderbörse Fümmelse sei es sehr wichtig, dass die Geldspenden aus den Einnahmen der vorangegangenen Börse an Vereine und Verbände im Ort gehen, teilt Nicole Lembourg von der Kinderkleiderbörse mit.

Die nächste Börse findet am Samstag, 26. Oktober, in der „Alten Schule“ in Fümmelse statt. Einlass für Schwangere ist ab 12.30 Uhr und für alle weiteren Interessenten ab 13 Uhr.

Die Kleiderbörse biete in dem Gebäude der „Alten Schule“ und auf dem gegenüberliegenden Hof viele Schnäppchen für Groß und Klein. Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt. Auch freut sich das Team der Kleiderbörse über weitere fleißige Hände, welche das Team unterstützen und für einen reibungslosen Ablauf sorgen, heißt es weiter. Wer gern als Helfer unterstützend zur Seite stehen möchte, kann sich bei Nicole Lembourg oder Natascha Gerecke melden.

Dieses Jahr gebe es zu dem eine Neuerung. Wer möchte kann an der Kasse Jutebeutel erwerben, diese mit nach Hause nehmen und beim nächsten Einkauf wieder mitbringen. Das Team der Kinderkleiderbörse will so versuchen, weniger Plastikbeutel zu verwenden und der Umwelt etwas Gutes zu tun.

Der Förderverein der Kita und Grundschule Fümmelse ist für die Kindertagesstätte und die Grundschule eine wichtige Hilfe, wenn es um Neuanschaffungen oder Finanzierung von Projekten/Ausflügen geht. Der Förderverein freue sich über weitere Spenden oder neue Mitglieder, welche durch kleine Geldspenden die Wünsche der Kindertagesstätte und Grundschule ermöglichen, teilt die Kinderkleiderbörse mit. Weitere Informationen beim Vorsitzende Axel Dörner unter fv-fuemmelse@gmx.de.