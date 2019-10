Gesprengte Geldautomaten in Wolfenbüttel: Helfer vor Gericht

Beim Sprengen von Geldautomaten in Wolfenbüttel soll ein 29-Jähriger einer niederländischen Tätergruppe geholfen haben. Der Mann muss sich von Dienstag ab 9 Uhr vor dem Landgericht Braunschweig wegen Beihilfe zum schweren Bandendiebstahl und zur Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion verantworten. Dank seiner Hilfe sollen vier Holländer im April 2018 mit rund 340.000 Euro entkommen sein.

Mann war wie ein Sprengmeister

Laut Anklage kannte der 29-Jährige den Tatplan. Er soll Gasschläuche mit Isolierklebeband so präpariert haben, dass die Geldbehälter bei der Sprengung nicht beschädigt werden. Dafür soll der Beschuldigte von der Bande eine Entlohnung erhalten haben. Welche Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Helfer und dem Quartett bestand sowie die Frage, ob dieses mittlerweile gefasst ist, teilte das Landgericht zunächst nicht mit.Die vier Männer aus den Niederlanden sollen sich für Aufbruch-Diebstähle im Nachbarland zusammengeschlossen haben. Der Anklage zufolge kamen sie mit einem Fluchtfahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen nach Wolfenbüttel. Nach der Tat sollen sie die Beute geteilt haben. Bei der Explosion wurden die Geldautomaten sowie die Eingangshalle beschädigt.

Viele Versuche, wenige Erfolge

Aus aktuellen Zahlen des Landeskriminalamtes geht hervor, dass Kriminelle in diesem Jahr bereits 36 Mal versucht haben, Geldautomaten zu sprengen . Allerdings waren sie nur in 14 Fällen erfolgreich, deutlich öfter mussten sie ohne Beute abziehen – nämlich insgesamt 22 Mal. Als Grund dafür gilt auch, dass die Sicherungsvorkehrungen der Banken immer öfter greifen.

Nach dem Prozessauftakt am Dienstag gegen den mutmaßlichen Helfer in Wolfenbüttel ist noch ein Fortsetzungstermin am 11. November geplant.