Ehemalige Wolfenbütteler Zigarrenfabrik auf Tasse abgebildet

Mit seinem Hinweis auf die im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig befindliche Ansichtstasse mit einem Bild des kleinen Schlösschens in Wittmar hat Ortsheimatpfleger Rainer Krämer eine Diskussion über diese Ansichtstassen aus hochwertigen Porzellan ausgelöst. So wurde inzwischen bekannt, dass...