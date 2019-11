Wolfenbüttel – Ermittlungen nach Brand an der Langen Straße

Die Polizei ermittelt nach einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft an der Langen Straße in Wolfenbüttel am Mittwoch kurz nach 22 Uhr. Nachdem Zeugen eine Qualmentwicklung festgestellt hatten, wurden sowohl Rettungskräfte als auch die Polizei alarmiert, heißt es im Bericht. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein Feuer im Küchenbereich der Unterkunft ausgebrochen war. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung ein und prüft derzeit die Ursache des Brandes, hieß es am Freitagvormittag. Die Höhe werde ermittelt.

