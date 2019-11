Prinzenpalais: Verein sucht Geldgeber für Sanierung

Auf den ersten Blick ist nicht viel zu sehen. Ein Arbeiter steigt die Treppe des Prinzenpalais hinauf. Er trägt einen Eimer mit Mörtel in der rechten Hand, Material, das für Ausbesserungsarbeiten am Dach gedacht ist. Wer sehen will, was bei der großen Sanierung des Gebäudes alles geschehen soll, muss mit Ulrich Thiele und Jörg Bansen vom Vorstand deser Kulturinitiative Tonart sprechen und sich deren umfangreichen Plan zeigen...