Die Feuerwehr Wolfenbüttel Polizei hat während des Lampionumzugs am vergangenen Samstag eine Schnullerkette gefunden.

Während des Lampionumzugs der Feuerwehr Wolfenbüttel vergangenen Samstag hat ein Kind offenbar eine Schnullerkette verloren. Der Name Melina steht in großen Buchstaben darauf. Mitglieder der Feuerwehr haben die Kette in der Feuerwache gefunden. Nun wollen sie dafür sorgen, dass das Kind die Kette zurückbekommt. Hinweise erbitten sie auf Facebook und Instagram.

Zuerst hatte News38 berichtet.