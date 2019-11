Künstlerin zeigt Durckkunst in Sickte

Das Wochenende der Grafik hat in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel zahlreiche Besucher angezogen. An sieben Orten ließen sich Künstler über die Schulter schauen. In Sickte war es Nora Schuhmacher, die die Gäste in die Kunst der Monotypien einweihte. Im Herrenhaus war sie zu Gast bei der...