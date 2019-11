Autofahrer stört Gedenkfeier am Harztorwall in Wolfenbüttel

Der 18-Jährige ist am Samstag gegen 17.25 Uhr mindestens zweimal mit seinem Fahrzeug laut hupend an der Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht von 1938 am Harztorplatz vorbeigefahren. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Gedenkfeier habe stören wollen. „Die Polizei Wolfenbüttel toleriert diese Verhaltensweise nicht und leitete unverzüglich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein“, heißt es in der Mitteilung.

Zudem werde ein Bericht an die Führerscheinstelle geschickt. In dem Bericht solle konkret angeregt werden, ob der Fahrzeugführer charakterlich geeignet ist, ein Kraftfahrzeug in Zukunft zu führen. Auch in ähnlichen Fällen werden Polizeibeamte niedrigschwellig einschreiten, um Störungen dieser Art zu unterbinden, heißt es weiter.